Алексей Резников. Фото: ZN

https://racurs.ua/n142993-dlya-provedeniya-vyborov-v-ordlo-nujen-speczakon-reznikov.html

Ракурс

Выборы в ОРДЛО должны состояться, но на сегодняшний день на неподконтрольных Украине территориях Донбасса нет условий для их проведения. Кроме того, для проведения выборов в ОРДЛО Верховная Рада должна принять спецзакон.

Об этом заявил журналистам вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников после заседания комитета по вопросам государственной власти.

Как известно, на этом «засекреченном» заседании рассматривалось письмо главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука, в котором он просил рассмотреть соответствие минским соглашениям постановления Верховной Рады о проведении местных выборов.

Парламент Украины должен принять соответствующий отдельный закон о выборах досрочных в отдельных районах Донецкой и Луганской областях Украины и в соответствии с этим законом там должны и могут быть проведены выборы, — сказал Резников.

Резников указал на то, что в комплексе мероприятий минских соглашений говорится о принятии специального закона о выборах в ОРДЛО.

Он также уточнил, что постановление Верховной Рады о местных выборах регулирует проведение выборов на подконтрольной правительству Украины территории.

Резников резюмировал, что выборы в ОРДЛО можно будет проводить лишь после выведения с этой территории иностранных войск, проведения разоружения, демилитаризации и вывода всех незаконных вооруженных формирований.

Как ранее писал «Ракурс», Кравчук попросил уточнить нардепов, отвечает ли минским соглашениям постановление Верховной Рады о проведении местных выборов 2020 года. В частности, речь идет о пункте 4, в котором указано, что местные выборы в отдельных районах Донбасса и Автономной республике Крым назначат отдельно после вывода российских оккупационных войск и восстановления суверенитета Украины на этих территориях.