Олексій Резніков. Фото: ZN

https://racurs.ua/ua/n142993-dlya-provedennya-vyboriv-v-ordlo-potriben-speczakon-reznikov.html

Ракурс

Вибори в ОРДЛО повинні відбутися, але наразі на непідконтрольних Україні територіях Донбасу немає умов для їх проведення. Крім того, для проведення виборів в ОРДЛО Верховна Рада повинна прийняти спецзакон.

Про це заявив журналістам віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков після засідання комітету з питань державної влади.

Як відомо, на цьому «засекреченому» засіданні розглядався лист голови української делегації у Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука, у якому він просив розглянути відповідність мінським угодами постанови Верховної Ради про проведення місцевих виборів.

Парламент України повинен прийняти відповідний окремий закон про вибори дострокових у окремих районах Донецької та Луганської областей України та у відповідності з цим законом там повинні і можуть бути проведені вибори, — сказав Резніков.

Резніков вказав на те, що в комплексі заходів мінських угод йдеться про прийняття спеціального закону про вибори в ОРДЛО.

Він також уточнив, що постанова Верховної Ради про місцеві вибори регулює проведення виборів на підконтрольній уряду України території.

Резніков резюмував, що вибори в ОРДЛО можна буде проводити лише після виведення із цієї території іноземних військ, проведення роззброєння, демілітаризації та виведення усіх незаконних збройних формувань.

Як раніше писав «Ракурс», Кравчук попросив уточнити нардепів, чи відповідає мінським угодами постанова Верховної Ради про проведення місцевих виборів 2020 року. Зокрема, мова йде про пункт 4, у якому зазначено, що місцеві вибори в окремих районах Донбасу і Автономній республіці Крим призначать окремо після виведення російських окупаційних військ і відновлення суверенітету України на цих територіях.