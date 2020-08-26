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Ракурс
Вода у Крим. Фото: Данілов

Воду у Крим передумали пускати в РНБО — гуманітарної катастрофи немає

26 сер 2020, 15:10
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Вода у Крим з України постачатися не буде. Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що жодних умов для «гуманітарної катастрофи» на півострові не існує, тому у цьому не має потреби.

Місцеві водні ресурси цілком здатні задовольнити побутові потреби населення. Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

Допис Данілова. Скріншот: Facebook

Данілов розповів, що проблема водозабезпечення є лише у вкрадених промислових, сільскогосподарських та інших підприємств, а також у російських військових об'єктів. На його думку, ці проблеми повинна вирішувати влада російських окупантів.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що голова делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявляв, що Україна може подати воду жителям Криму у випадку гуманітарної катастрофи.

Кравчук наголосив, що Україна ні в якому разі не може піти на забезпечення водою військових баз окупанта, але як розділити подачу води та проконтролювати, на що саме вона піде, він поки не знає.

Джерело: Ракурс


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