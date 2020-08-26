Воду в Крым передумали пускать в СНБО — гуманитарной катастрофы нет

Вода в Крым. Фото: Главком

https://racurs.ua/n142992-vodu-v-krym-peredumali-puskat-v-snbo-gumanitarnoy-katastrofy-net.html

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Вода в Крым из Украины поставляться не будет. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что никаких предпосылок для «гуманитарной катастрофы» на полуострове нет.

Местные водные ресурсы вполне способны удовлетворить бытовые потребности населения. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.







Данилов рассказал, что проблема водоснабжения есть только у украденных промышленных сельскохозяйственных и других предприятий, а также у российских военных объектов. По его мнению, эти проблемы должна решать власть российских оккупантов.

Напомним, ранее мы сообщали, что глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Украина может подать воду жителям Крыма в случае гуманитарной катастрофы.

Кравчук отметил, что Украина ни в коем случае не может пойти на обеспечение водой военных баз оккупанта, но как разделить подачу воды и проконтролировать, на что именно она пойдет, он пока не знает.