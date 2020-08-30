ЦВК оголосила дату початку виборчої кампанії в Україні. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n143164-datu-pochatku-vyborchogo-procesu-miscevyh-vyboriv-v-ukrayini-ogolosyla-cvk.html

Ракурс

Центральна виборча комісія 30 серпня на засіданні оголосила дату початку виборчої кампанії в Україні.

Виборчий процес місцевих виборів стартує вже у наступну суботу, 5 вересня. Рішення щодо цієї дати прийняте на виконання вимог Виборчого кодексу України. Про це повідомила прес-служба Центральної виборчої комісії.

Також Центрвиборчком вніс зміни до календарного плану основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів. Календарний план виклали у новій редакції.

Як відомо, цьогоріч в Україні відбудуться місцеві вибори, які заплановані на 25 жовтня. Цю дату вже затвердив український парламент. Крім того, цього дня разом із місцевими виборами відбудуться довибори до Верховної Ради України по 208-му округу в Чернігівській області.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявляв, що для проведення виборів в окупованих районах Донецької та Луганської областей Верховна Рада повинна прийняти спеціальний закон.