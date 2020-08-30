Суд арештував 15 затриманих за стрілянину по автобусі на Харківщині. Фото: pmg.ua

https://racurs.ua/ua/n143163-obstril-avtobusa-na-harkivschyni-sud-areshtuvav-15-zatrymanyh.html

Ракурс

Підозрюваним у нападі на автобус із активістами, що стався 27 серпня у Харківській області, суд обрав запобіжний захід.

Київський райсуд Харкова на два місяці без права на заставу арештував 15 із 16 підозрюваних у нападі на автобус з активістами громадської організації «Патріоти — За життя». Попередній список у 14 осіб збільшився до 16 осіб, ще двох було затримано у п’ятницю, 28 серпня. Про це 30 серпня заявив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, повідомляє «Укрінформ».

Зазначається, що Феміда задовольнила клопотання прокуратури. Наразі триває засідання суду з обрання запобіжного заходу 16 підозрюваному.

Біля будівлі суду сьогодні зібралися майже сотня осіб, порядок охороняють майже 250 співробітників поліції. Правоохоронці не зафіксували порушень.

Як відомо, за фактом стрілянини по автобусу слідчі відкрили два кримінальні провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 7, 12 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство двох і більше осіб, з хуліганських мотивів, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 27 серпня група осіб обстріляла автобус з людьми на трасі поблизу Люботина Харківської області. Внаслідок стрілянини поранення дістали троє осіб. В партії «Опозиційна платформа — За життя» звинувачують у нападі представників «Національного корпусу», але в політсилі це заперечують.