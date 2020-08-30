Суд арестовал 15 задержанных за стрельбу по автобусе на Харьковщине. Фото: pmg.ua

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Ракурс

Подозреваемым в нападении на автобус с активистами, произошедшем 27 августа в Харьковской области, суд избрал меру пресечения.

Киевский райсуд Харькова на два месяца без права на залог арестовал 15 из 16 подозреваемых в нападении на автобус с активистами общественной организации «Патриоты — За жизнь». Предварительный список у 14 человек увеличился до 16 человек, еще двое были задержаны в пятницу, 28 августа. Об этом 30 августа заявил спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, сообщает «Укринформ».

Отмечается, что Фемида удовлетворила ходатайство прокуратуры. Сейчас идет заседание суда по избранию меры пресечения 16 подозреваемому.

У здания суда сегодня собралась почти сотня человек, порядок охраняют почти 250 сотрудников полиции. Правоохранители не зафиксировали нарушений.

Как известно, по факту стрельбы по автобусу следователи открыли два уголовных производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 7, 12 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц, из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 27 августа группа лиц обстреляла автобус с людьми на трассе вблизи Люботина Харьковской области. В результате стрельбы ранения получили три человека. В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь «обвиняют в нападении представителей «Национального корпуса», но в политсиле это отрицают.