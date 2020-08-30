Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Беспилотник боевиков на Донбассе ликвидировали бойцы ООС. Фото: inosmi.ru

Беспилотник боевиков на Донбассе ликвидировали бойцы ООС

30 авг 2020, 19:03
999

Квадрокоптер российских боевиков 30 августа летал на Донбассе.

Факт нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы, зафиксировали на Приазовье. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Facebook.

В штабе ООС отметили, что ситуацию в Луганской и Донецкой областях украинские военные полностью контролируют.


Сообщается, что сегодня саперы ГСЧС разминировали более 4 га территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 19 найденных взрывоопасных предметов. Кроме того, за минувшие сутки на Донбассе отремонтировали 20 разрушенных войной домов. Еще на 42 объектах инфраструктуры продолжаются работы.

Напомним, в июне боевики применили БПЛА вблизи населенного пункта Гнутово и сбросили с дрона выстрел ВОГ-17 над позициями сил ООС. Один военнослужащий получил ранение, его госпитализировали.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров