Беспилотник боевиков на Донбассе ликвидировали бойцы ООС. Фото: inosmi.ru

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Квадрокоптер российских боевиков 30 августа летал на Донбассе.

Факт нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы, зафиксировали на Приазовье. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Facebook.

В штабе ООС отметили, что ситуацию в Луганской и Донецкой областях украинские военные полностью контролируют.

Сообщается, что сегодня саперы ГСЧС разминировали более 4 га территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 19 найденных взрывоопасных предметов. Кроме того, за минувшие сутки на Донбассе отремонтировали 20 разрушенных войной домов. Еще на 42 объектах инфраструктуры продолжаются работы.

Напомним, в июне боевики применили БПЛА вблизи населенного пункта Гнутово и сбросили с дрона выстрел ВОГ-17 над позициями сил ООС. Один военнослужащий получил ранение, его госпитализировали.