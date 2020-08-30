Тайны зарождения торнадо поможет разгадать мегакомпьютер.

https://racurs.ua/n143161-tayny-zarojdeniya-tornado-uchenym-pomojet-razgadat-megakomputer.html

Ракурс

Появление торнадо ученые смогут предсказать с помощью специального софта, который будет запускаться на суперкомпьютере.

Сейчас торнадо считается хорошо изученным явлением, но специалисты еще не могут предсказывать его начало с высокой точностью. Ученые хотят узнать, превратится ли гроза в торнадо и можно ли это точно предсказать явление заранее. Об этом заявил исследователь из Висконсинского университета в Мэдисоне ли Орф, который уже не одно десятилетие занимается изучением торнадо. Об этом сообщает Phys.org.

По словам специалиста, в изучении торнадо ему помогает один из самых мощных компьютеров на планете — Frontera из Техасского центра передовых вычислений. Орф разработал программу, которая способна создавать визуализацию торнадо — виртуальный торнадо ведет себя так же, как и реальный.

Ученые утверждают, что этот софт позволит более точно прогнозировать появление торнадо и, как результат, спасать множество жизней.

Напомним, весной на юге Соединенных Штатов Америки зафиксировали более 40 торнадо. На территории, которую охватили торнадо, проживают около 17 млн человек. Стихия унесла жизни 32 человек.