Таємниці зародження торнадо допоможе розгадати мегакомп’ютер.

https://racurs.ua/ua/n143161-taiemnyci-zarodjennya-tornado-naukovcyam-dopomoje-rozgadaty-megakomp-uter.html

Ракурс

Появу торнадо науковці зможуть передбачити за допомогою спеціального софту, який запускатиметься на суперкомп’ютері.

Наразі торнадо вважається добре вивченим явищем, але фахівці ще не можуть передбачати його початок з високою точністю. Науковці хочуть дізнатися, чи перетвориться гроза в торнадо і чи можна це точно передбачити явище заздалегідь. Про це заявив дослідник із Вісконсінського університету в Медісоні Лі Орф, який вже не одне десятиліття займається вивченням торнадо. Про це повідомляє Phys.org.

За словами фахівця, у вивченні торнадо йому допомагає один із найпотужніших комп’ютерів на планеті — Frontera з Техаського центру передових обчислень. Орф розробив програму, яка здатна створювати візуалізацію торнадо — віртуальний торнадо поводиться так само, як і реальний.

Науковці стверджують, що цей софт дозволить більш точно прогнозувати появу торнадо і, як результат, рятувати безліч життів.

Нагадаємо, навесні на півдні Сполучених Штатів Америки зафіксували понад 40 торнадо. На території, яку охопили торнадо, проживають близько 17 млн осіб. Стихія забрала життя 32 осіб.