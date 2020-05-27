Торнадо на Кубі. Фото: wikipedia

https://racurs.ua/ua/n138833-styhiya-atakuvala-kubu-ostrovom-proneslysya-ruynivni-tornado-foto.html

Ракурс

На Кубі вирує потужна стихія. Центральну частину острова накрили потужні шторми.

Потужний вітер, швидкість якого перевищувала 120 км/год. руйнував будинки та зривав дахи із будівель. Негода пошкодила десятки будинків. Торнадо і блискавки залишили без світла тисячі людей. Про це в повідомляє Asere.

Проливні зливи призвела до низки підтоплень вулиць, шосе та сільськогосподарських земель. Також велика кількість води вже переповнює найбільше водосховище регіону.

Метеорологи зазначають, що серія штормів накрила Кубу ще до початку сезону ураганів, який тут традиційно починається після 1 червня. Фахівці попереджають, що несприятливі погодні умови лиш посилюватимуться.

Нагадаємо, в Австралії за годину часу шторм повалив дерева і потрощив сотні будівель. Швидкість вітру досягала 100 км/год., також фіксувалися пилові бурі та сильні зливи.