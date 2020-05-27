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Ракурс
Торнадо на Кубе. Фото: asere.com

Стихия атаковала Кубу: по острову пронеслись разрушительные торнадо (ФОТО)

27 мая 2020, 11:04
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На Кубе бушует мощная стихия. Центральную часть острова накрыли мощные штормы.

Мощный ветер, скорость которого превышала 120 км/ч. разрушал дома и срывал крыши со зданий. Непогода повредила десятки домов. Торнадо и молнии оставили без света тысячи людей. Об этом в сообщает Asere.

Проливные ливни привели к подтоплениям ряда улиц, шоссе и сельскохозяйственных земель. Также большое количество воды уже переполняет крупнейшее водохранилище региона.

Метеорологи отмечают, что серия штормов накрыла Кубу еще до начала сезона ураганов, который здесь традиционно начинается после 1 июня. Специалисты предупреждают, что неблагоприятные погодные условия будут лишь усиливаться.

Торнадо на Кубе. Фото: asere.com

Торнадо на Кубе. Фото: asere.com



Торнадо на Кубе. Фото: asere.com

Напомним, в Австралии за час времени шторм повалил деревья и разрушил сотни зданий. Скорость ветра достигала 100 км/час. также фиксировались пылевые бури и сильные ливни.

Источник: Ракурс


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