Торнадо на Кубе. Фото: asere.com

https://racurs.ua/n138833-stihiya-atakovala-kubu-ostrovom-proneslis-razrushitelnye-tornado-foto.html

Ракурс

На Кубе бушует мощная стихия. Центральную часть острова накрыли мощные штормы.

Мощный ветер, скорость которого превышала 120 км/ч. разрушал дома и срывал крыши со зданий. Непогода повредила десятки домов. Торнадо и молнии оставили без света тысячи людей. Об этом в сообщает Asere.

Проливные ливни привели к подтоплениям ряда улиц, шоссе и сельскохозяйственных земель. Также большое количество воды уже переполняет крупнейшее водохранилище региона.

Метеорологи отмечают, что серия штормов накрыла Кубу еще до начала сезона ураганов, который здесь традиционно начинается после 1 июня. Специалисты предупреждают, что неблагоприятные погодные условия будут лишь усиливаться.

Напомним, в Австралии за час времени шторм повалил деревья и разрушил сотни зданий. Скорость ветра достигала 100 км/час. также фиксировались пылевые бури и сильные ливни.