В Украину идет мощный снежный шторм, фото — Черногорский спасательный пост

https://racurs.ua/n135950-v-ukrainu-idet-moschnyy-snejnyy-shtorm-karta.html

Ракурс

Снежный шторм надвигается на Украину. Сегодня снег выпал в некоторых западных областях страны, а со вторника, 31 марта, Гидрометеоцентр предупреждает о резком похолодании и снеге во всех регионах страны.

Теплое карантинное воскресенье заканчивается, на подходе — холодный атмосферный фронт. Уже сейчас можно рассмотреть, что в Польше идет снег (розовый цвет), этот снег направляется к нам. Его в понедельник можно ожидать в западных и местами в северных областях Украины вместе с, разумеется, похолоданием и порывистым ветром, — написала синоптик Наталья Диденко и опубликовала соответствующую карту.

Гидрометеоцентр предупредил, что 30 марта в западных областях порывы ветра 15−20 м/с. Со вторника, 31 марта, до четверга, 2 апреля, в связи с вторжением арктического воздуха в западных, северных, большинстве центральных областей ожидается ощутимое снижение температуры.

Ночью прогнозируют 0−6° мороза, 31 марта в центральных областях от 3° мороза до 3° тепла. Днем будет 1−6° тепла.

Синоптики предупреждают, что снижение температуры может привести к повреждению и гибели цветов и плодовой завязи абрикосовых, персиковых деревьев, вишни и ягодников.

В Карпатах следует ожидать умеренного снега. Ночью там до 9 мороза, днем — от 5 мороза до 0 градусов. По состоянию на утро 30 марта на горе Поп Иван Черногорский было облачно, шел мелкий снег. Температура воздуха составила -4°С.