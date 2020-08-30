Безпілотник бойовиків на Донбасі ліквідували бійці ООС. Фото: inosmi.ru

https://racurs.ua/ua/n143162-bezpilotnyk-boyovykiv-na-donbasi-likviduvaly-biyci-oos.html

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Квадрокоптер російських бойовиків 30 серпня літав на Донбасі.

Факт порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи, зафіксували на Приазов’ї. Дрон терористів виявили у районі Широкиного, літальний апарат ліквідували засобами радіоелектронної боротьби. Про це повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил у Facebook.

У штабі ООС зазначили, ситуацію в Луганській та Донецькій областях українські військові повністю контролюють.

Повідомляється, що сьогодні сапери ДСНС розмінували понад 4 га території у прифронтовому районі та передали на знищення 19 знайдених вибухонебезпечних предметів. Крім того, за минулу добу на Донбасі відремонтували 20 зруйнованих війною будинків. Ще на 42 об'єктах інфраструктури тривають роботи.

Нагадаємо, у червні бойовики застосували БПЛА поблизу населеного пункту Гнутове й скинули із дрона постріл ВОГ-17 над позиціями сил ООС. Один військовослужбовець дістав поранення, його госпіталізували.