В США испытывают беспилотные грузовики. Фото: maxpixel.net

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Ракурс

Грузовики-беспилотники появились на американских дорогах в штате Техас.

Испытывать такие машины начала компания Waymo, которая принадлежит Google. Автомобилями управляют благодаря программному обеспечению. На первых этапах тестирований в кабине все же будет находиться водитель, который «будет страховать» компьютер. Первые же полностью автономные испытания пройдут лишь через несколько лет. Об этом сообщает Transportationnation.

Между тем руководство Waymo утверждает, что компания не планирует самостоятельно производить беспилотные грузовики, а лишь разрабатывает специальный софт для беспилотных машин. В компании заявляют о целях «создать самого опытного водителя в мире». СМИ предполагают, что «Ваймо» будет продавать программное обеспечение производителям беспилотных автомобилей.

Как известно, весной 2019 года компания Waymo провела картирование дорог в штатах Техас и Нью-Мексико с помощью минивэнов Chrysler Pacifica, оснащенных камерами и датчиками высокой четкости.

Напомним, американская компания Cruise, принадлежащая General Motors, презентовала беспилотный шаттл Origin для пассажирских перевозок. Авторы идеи утверждают, что новое транспортное средство поможет переосмыслить современную систему пассажирских перевозок.