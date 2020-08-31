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Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 серпня, фото: «Ракурс»

Місцеві вибори у «червоних» зонах можуть не відбутися за однієї умови — Ляшко

31 сер 2020, 08:02
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Місцеві вибори у «червоних» карантинних зонах, запроваджених у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні, відбудуться, якщо не буде запроваджено надзвичайний стан.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив про це в ефірі телеканалу ICTV.

За словами Ляшка, вже напрацьовані рекомендації для безпечного проведення виборів. Чиновник зазначив, що як приклад бралися вибори в Польщі.

Проведення місцевих виборів в Україні заплановане на 25 жовтня, виборчий процес розпочнеться 5 вересня.


В Україні останнім часом щодня офіційно виявляють понад 2 тис. випадків інфікування коронавірусом. Загалом в Україні вже зафіксовано близько 120 тис. випадків COVID-19.

Нагадаємо, в Раді національної безпеки та оборони Україні очікують, що в разі песимістичного сценарію розвитку епідемії COVID-19, кількість зареєстрованих випадків коронавірусу до 25 жовтня досягне 360 тис.

Джерело: Ракурс


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