Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 серпня, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n143168-miscevi-vybory-u-chervonyh-zonah-mojut-ne-vidbutysya-za-odniieyi-umovy-lyashko.html

Ракурс

Місцеві вибори у «червоних» карантинних зонах, запроваджених у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні, відбудуться, якщо не буде запроваджено надзвичайний стан.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив про це в ефірі телеканалу ICTV.

За словами Ляшка, вже напрацьовані рекомендації для безпечного проведення виборів. Чиновник зазначив, що як приклад бралися вибори в Польщі.

Проведення місцевих виборів в Україні заплановане на 25 жовтня, виборчий процес розпочнеться 5 вересня.

В Україні останнім часом щодня офіційно виявляють понад 2 тис. випадків інфікування коронавірусом. Загалом в Україні вже зафіксовано близько 120 тис. випадків COVID-19.

Нагадаємо, в Раді національної безпеки та оборони Україні очікують, що в разі песимістичного сценарію розвитку епідемії COVID-19, кількість зареєстрованих випадків коронавірусу до 25 жовтня досягне 360 тис.