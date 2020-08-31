Знову 2 тис. нових інфікувань — в МОЗ назвали найнебезпечніші регіони

https://racurs.ua/ua/n143170-sche-2-tys-novyh-infikuvan-covid-19-v-moz-nazvaly-naynebezpechnishi-regiony.html

Ракурс

Коронавірус в Україні за минулу добу, 30 серпня, підтвердили у ще 2 тис. 141 людини. Від ускладнень COVID-19 померли 30 осіб.

Від початку епідемії коронавірусне захворювання виявили вже у 121 тис. 215 людей (2 тис. 557 пацієнтів померли). Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу.

Найбільше нових хворих за добу зафіксували у Києві (277), а також у Харківській (187), Чернівецькій (158), Одеській (189) та Івано-Франківській (165) областях. Понад 100 нових випадків на Тернопільщині (140), Буковині (117) та Хмельниччині (105).

У суботу, 29 серпня, МОЗ звітував про оновлення рекорду щодо нових випадків COVID-19 — 2 тис. 481, а учора, 30 серпня, їх було 2 тис. 96 за добу. У середньому до 20% хворих на коронавірус потребують госпіталізації.

У вікенд в Лондоні і Берліні тисячі людей вийшли на протест, назвавши пандемію «обманом». Демонстранти закликали скасувати соціальну дистанцію і масковий режим.

Мер Коломиї тим часом пригрозив жителям міста Нацгвардією. Міський голова заявив, що потрапляння в «червону» зону пов’язано з весіллями, які проводять в наметах по 500 осіб. Якщо місцева влада не виконає вимогу Кабміну, то місто закриє на карантин Нацгвардія.

Тим часом Індія побила антирекорд США за кількістю заражень COVID-19 за добу. Кілька днів поспіль в цій країні реєструється понад 75 тис. нових хворих. У неділю їх було 78 тис. 472.

«Ракурс» повідомляв, що місцеві вибори у «червоних» карантинних зонах, запроваджених у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні, відбудуться, якщо не буде запроваджено надзвичайного стану.