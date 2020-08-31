«Схованки опозиції» з покришками та камінням знайшли білоруські військові

У Білорусі тривають масові акції протесту, фото: «Газета.ru»

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Протести в Білорусі, спровоковані нещодавніми президентськими виборами, тривають.

У Міноборони країни заявили про нібито виявлення за останні кілька тижнів низки облаштованих опозицією схованок. Про це начальник головного управління ідеологічної роботи Міноборони країни Леонід Касінський заявив в ефірі телеканалу ОНТ, повідомляє РІА «Новости».

Проводячи різні заходи в рамках забезпечення безпеки, наші військовослужбовці знаходили масу різних схованок. Із заготовленими прутами, загостреними кілками. На дахах будинків — мішки з камінням, покришки, горючі рідини, — запевнив він.

Переможцем президентських виборів в Білорусі, основний день голосування на яких припав на 9 серпня, було оголошено чинного главу держави Олександра Лукашенка. Учасники акцій протесту вважають, що результати виборів були сфальсифіковані, а справжнім переможцем є опозиційний кандидат Світлана Тихановська.

Протести супроводжуються застосуванням сили до мітингувальників та масовими затриманнями. Зокрема, у МВС Білорусі 30 серпня повідомляли про затримання 140 учасників протестних акцій у Мінську через «участь у несанкціонованих масових заходах».

Нагадаємо, Лукашенко 30 серпня вдруге за останній час з’явився на публіці з вогнепальною зброєю в руках.