«Тайники оппозиции» с покрышками и камнями нашли белорусские военные

В Беларуси продолжаются массовые акции протеста, фото: «Газета.ru»

https://racurs.ua/n143169-belorusskie-voennye-zayavili-o-yakoby-naydennyh-taynikah-oppozicii-s-pokryshkami-i-kamnyami.html

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Протесты в Беларуси, спровоцированные недавними президентскими выборами, продолжаются.

В Минобороны страны заявили о якобы обнаружении за последние несколько недель ряда созданных оппозицией тайников. Об этом начальник главного управления идеологической работы Минобороны страны Леонид Касинский заявил в эфире телеканала ОНТ, сообщает РИА «Новости».

Проводя различные мероприятия в рамках обеспечения безопасности, наши военнослужащие находили массу различных тайников. С заготовленными прутами, заостренными кольями. На крышах домов — мешки с камнями, покрышки, горючие жидкости, — заверил он.

Победителем президентских выборов в Беларуси, основной день голосования на которых пришелся на 9 августа, был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Участники акций протеста считают, что результаты выборов были сфальсифицированы, а настоящим победителем является оппозиционный кандидат Светлана Тихановская.

Протесты сопровождаются применением силы к митингующим и массовыми задержаниями. В частности, в МВД Беларуси 30 августа сообщали о задержании 140 участников протестных акций в Минске из-за «участия в несанкционированных массовых мероприятиях».

Напомним, Лукашенко 30 августа во второй раз за последнее время появился на публике с огнестрельным оружием в руках.