Ольга Фреймут та Ілля Падзіна захворіли на COVID-19, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n143188-tanci-z-zirkamy-dvi-pary-teleshou-pidhopyly-koronavirus-video.html

Ракурс

«Танці з зірками» — популярне українське телешоу — 30 серпня розпочало новий сезон. Епідемія коронавірусу не оминула цей телепроект — хворобу COVID-19 підхопили дві пари телешоу.

Коронавірус виявили у Ольги Фреймут та Іллі Падзини, а також у Дар’ї Петрожицької та Ігоря Гелуненка. Про виявлення в неї коронавірусу Фреймут повідомила кілька днів тому на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Тоді вона зазначала, що не знає, де саме інфікувалася.

Через хворобу телеведуча перебуває на самоізоляції. Втім, оскільки в пари немає важких симптомів хвороби, лікарі дозволили їм тренуватися на свіжому повітрі.

В результаті під час відкриття нового сезону пара станцювала фокстрот (бальний танець).

Про хворобу Петрожицької та Гелуненка стало відомо з нещодавнього повідомлення в Instagram «Танців із зірками».

Сьогодні ми не побачимо танець пари. На жаль, Даша і Ігор зараз борються з COVID-19, — зазначалося на сторінці телешоу.

Гелуненко на своїй сторінці в Instagram подякував за підтримку, повідомив, що «все добре», і висловив сподівання на швидке повернення «на паркет».

Нагадаємо, за час епідемії COVID-19 в Україні зафіксовано вже понад 121 тис. випадків цього захворювання.