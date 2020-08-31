Коронавірус підхопив очільник Львівської облради

Коронавірус підтвердився у глави Львівської облради Олександра Ганущина. Фото:

https://racurs.ua/ua/n143187-koronavirus-pidhopyv-ochilnyk-lvivskoyi-oblrady.html

Ракурс

Коронавірус підтвердився в очільника Львівської обласної ради Олександра Ганущина.

Самопочуття у чиновника різко погіршилося минулої п’ятниці, 28 серпня. Голова облради вирішив перестрахуватись і здав ПЛР-тест, який виявився позитивним. Про це Ганущин 31 серпня повідомив на власній сторінці у Facebook.

Посадовець розповів, що він діяв по протоколу — звернувся до сімейного лікаря, а наразі лікується антибіотиками на самоізоляції. За його словами, він почувається добре, але відчуває втому. Він почувається як при легкій застуді, яка дуже втомлює, «наче 10 км підтюпцем чи з рюкзаком у горах». Також зазначив, що усіх контактних осіб про хворобу повідомив.

Попередив усіх, з ким контактував останні кілька днів. Дуже розраховую, що вас вірус мине осторонь. Мій спосіб життя передбачає постійне спілкування з людьми, тому до такого перебігу подій був готовий, — написав Ганущин.

Раніше повідомлялося, що спікер парламенту Дмитро Разумков не панікує через те, що у Верховній Раді депутати хворіють на коронавірус. За його словами, наразі в будівлі парламенту регулярно проводяться усі необхідні протиепідемічні заходи, сесійна зала та кулуари дезінфікуються.