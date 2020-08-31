КПВВ на Донбасі. Фото: Delo.ua

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КПВВ на Донбасі з 1 вересня працюватимуть за новим осіннім графіком. Окрім того, змінюються правила перетину контрольно-пропускних пунктів в’їзду-виїзду у зв’язку з поширенням коронавірусу в Україні.

В умовах карантину перетин лінії розмежування проводиться з дотриманням усіх протиепідемічних норм: температурний скринінг, засоби індивідуального захисту, соціальна дистанція. Про це повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

Окрім того, відтепер особи, що їдуть з окупованих територій, мають проходити самоізоляцію, встановивши додаток «Дій вдома». Якщо ж такої можливості у них немає, вони повинні підписувати згоду на обсервацію.

Водночас пропуск осіб з підвищеною температурою тіла вище 37,2˚ та таких, що підтверджують контакти протягом останніх 14 діб з особами, хворими на COVID-19, проводитиметься окремо, — зазначається у повідомленні.

Також змінюється графік роботи КПВВ на осінній. З 1 вересня пропускні пункти працюватимуть з 7.00 до 18.30. В напрямку тимчасово окупованої території перетин контрольних пунктів в’їзду/виїзду — до 18.00.

За осіннім графіком функціонуватимуть КПВВ «Мар'їнка», «Новотроїцьке», «Станиця Луганська».

Нагадаємо, в Україні з 29 серпня знову запрацювали КПВВ на адмінкордоні з окупованим Кримом. Кабмін скасував постанову від 8 серпня, яка обмежувала перетин адмінкордону з півостровом.