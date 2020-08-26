Сполучення з Кримом відновлюється. Фото: Інтерфакс-Україна

https://racurs.ua/ua/n142996-spoluchennya-z-krymom-vidnovluietsya-rishennya-kabminu.html

Ракурс

Сполучення з анексованим Кримом буде відновлено опівночі 29 серпня. Таке рішення прийняв Кабінет міністрів сьогодні, 26 серпня, під час засідання.

Цієї суботи припиняється дія розпорядження № 979 «Про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної республіки Крим та м. Севастополя та виїзду з неї, спрямоване на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2» від 8 серпня 2020 року. Про це йдеться у повідомленні представництва президента України в Автономній республіці Крим у Facebook.

У повідомленні також зазначено, що усі деталі про процедуру перетину КПВВ будуть оголошені пізніше. Повний текст рішення уряду буде опублікований завтра, 27 серпня.

Як раніше писав «Ракурс», Кабмін прийняв рішення про закриття із 9 серпня КПВВ на адміністративному кордоні з окупованим Кримом. Таке рішення було пов’язане з погіршенням епідеміологічної ситуації на півострові. Заборону було введено до 30 серпня.