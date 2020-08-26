"Укразалізниця". Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n142995-ukrzaliznycya-otrymala-novogo-ochilnyka-hto-vin.html

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«Укрзалізниця» отримала нового очільника. Кабінет міністрів України схвалив призначення нового голови правління компанії. Її очолить Володимир Жмак.

Володимир Жмак здобув перемогу в конкурсі на посаду керівника компанії та пройшов усі співбесіди. Таке рішення було прийнято на засіданні уряду 26 серпня.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що всі законні процедури вже пройдені.

Зазначимо, що Жмак є членом наглядової ради аеропорту «Бориспіль». До червня 2016 року був першим заступником голови Одеської обласної державної адміністрації.

Також він очолював компанію «Роснефть-Україна».

З 2011 року обіймав керівні посади в кількох нафтових компаніях, а у 2014 році балотувався до Київради від партії УДАР, але не був обраний.

Наголосимо, що востаннє в. о. голови правління «Укрзалізниці» було призначено Івана Юрика у квітні 2020 року. За три роки компанією встигли покерувати четверо управлінців.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Укрзалізниця» запустила пілотний проект з охорони поїздів воєнізованою охороною. На першому етапі супроводжувати поїзди будуть усього 40 осіб. Вони будуть розміщені в 10 потягах.