Шовковський приєднався до команди Кличка. Фото: upl.ua

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Олександр Шовковський, колишній воротар київського «Динамо» та збірної України, приєднався до команди Віталія Кличка.

Колишній футболіст буде у майбутньому списку партії «УДАР» до Київської міської ради. Сам Шовковський заявив, що Кличко запропонував йому долучитись до команди на виборах і він погодився. Наразі екс-футболіст перебуває на зборах Національної збірної з футболу. Про це 26 серпня повідомляє «BBC Україна».

Як людина активна і небайдужа, хочу долучитись до змін у столиці і країні. Я досягнув успіху у спорті, налаштований на успіх у політиці, — наголосив Шовковський і подякував Кличку за можливість долучитися до його команди.

Сам міський голова повідомив, що партія «УДАР» буде виставляти своїх кандидатів не лише у Києві, а й по всій Україні. Голова міста зазначив, що політсила співпрацюватиме з усіма демократичними і проєвропейськими силами. Він не уточнив, чи співпрацюватиме зі «Слугою народу» та «Європейською солідарністю».

Нагадаємо, у лютому, коли уряд очолював Олексій Гончарук, повідомлялося, що колишній воротар київського «Динамо» Олександр Шовковський може очолити Міністерство молоді і спорту.