Шовковский присоединился к команде Кличко. Фото: upl.ua

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Александр Шовковский, бывший вратарь киевского «Динамо» и сборной Украины, присоединился к команде Виталия Кличко.

Бывший футболист будет в будущем списке партии «УДАР» в Киевский городской совет. Сам Шовковский заявил, что Кличко предложил ему присоединиться к команде на выборах и он согласился. Сейчас экс-футболист находится на сборах Национальной сборной по футболу. Об этом 26 августа сообщает «BBC Україна».

Как человек активный и неравнодушный, хочу приобщиться к изменениям в столице и стране. Я добился успеха в спорте, настроен на успех в политике, — подчеркнул Шовковский и поблагодарил Кличко за возможность присоединиться к его команде.

Сам городской голова сообщил, что партия «УДАР» будет выставлять своих кандидатов не только в Киеве, но и по всей Украине. Градоначальник отметил, что политсила будет сотрудничать со всеми демократическими и проевропейскими силами. Он не уточнил, будет ли сотрудничать со «Слугой народа» и «Европейской солидарностью».

Напомним, в феврале, когда правительство возглавлял Алексей Гончарук, сообщалось, что бывший вратарь киевского «Динамо» Александр Шовковский может возглавить Министерство молодежи и спорта.