Укрзализныця. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n142995-ukrzaliznycya-poluchila-novogo-rukovoditelya-kto-on.html

Ракурс

«Укрзализныця» получила нового руководителя. Кабинет министров Украины одобрил назначение нового главы компании. Ее возглавит Владимир Жмак.

Владимир Жмак одержал победу в конкурсе на должность руководителя и прошел все собеседования. Такое решение было принято на заседании правительства 26 августа.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что все законные процедуры уже пройдены.

Отметим, что Жмак является членом наблюдательного совета аэропорта «Борисполь». До июня 2016 года был первым заместителем председателя Одесской областной государственной администрации. Также он возглавлял компанию «Роснефть-Украина».

С 2011 года занимал руководящие должности в нескольких нефтяных компаниях, а в 2014 году баллотировался в Киевсовет от партии УДАР, но не был избран.

Отметим, что в последний раз и.о. главы «Укрзализныци» был назначен Иван Юрик в апреле 2020 года. За три года компанией успели поруководить четыре управленца.

Напомним, ранее мы сообщали, что «Укрзализныця» запустила пилотный проект по охране поездов военизированной охраной. На первом этапе сопровождать поезда будут всего 40 человек. Они будут размещены в 10 поездах.