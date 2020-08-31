У шахті «Надія» на Львівщині триває страйк, фото: «Дніпроград»

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Страйк гірників вже третю добу триває на шахті «Надія» у Львівській області.

Станом на 10.00 сьогоднішнього дня, 31 серпня, під землею продовжують перебувати 29 гірників. Про це у своєму Фейсбуці повідомив голова Незалежної профспілки гірників України, народний депутат Михайло Волинець.

О 8.30 під землею був 31 шахтар, проте через погіршення стану здоров’я двох із них вирішили підняти на поверхню.

Гірники страйкують через невиплату заробітної плати, яку не отримують з березня. Заборгованість підприємства перед шахтарями станом на 25 серпня становить 61,54 млн грн. Страйкувати вони планують доти, доки заборгованість не буде виплачена.

Волинець зазначив, що за наявною в нього інформацією, дружини та члени сімей гірників самоорганізувалися й провели віче.

Сьогодні вони заявляють про готовність виходити й перекривати транспортні магістралі, — розповів нардеп.

Нагадаємо, cтрайк гірників на шахті «Надія» розпочався ввечері 28 серпня.