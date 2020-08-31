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Ракурс
Виставку проти фальсифікацій у справі Шеремета облаштували в Києві. Фото: Марія Гончар

Виставку проти фальсифікацій у справі Шеремета облаштували біля Мін’юсту в Києві (ФОТО, ВІДЕО)

31 сер 2020, 12:50
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Справу Шеремета продовжують розслідувати правоохоронці попри критику суспільства. Зокрема, виставка «Досить брехні» проти фальсифікації матеріалів у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета проходить 31 серпня у Києві біля приміщення Міністерства юстиції.

Організаторами виставки стали прихильники фігурантів справи про вбивство Шеремета, ГО «Основа майбутнього» та «Рух опору капітуляції». На виставці представили матеріали, які начебто спростовують причетність підозрюваних у злочині. Про це заявила фігурант справи та волонтер Юлія Кузьменко в коментарі журналістам, повідомляється на сторінці Free Dr Kuzmenko у Facebook.

Це інсталяція, яку ми бачимо тут, ці докази, які тут зі сторони обвинувачення, але, на наш погляд, вони є антидоказами, бо кожен цей доказ спростовує нашу причетність до того, у чому нас звинуватили, а конкретно — у вбивстві Павла Шеремета, — заявила вона.

Кузьменко запевняє, що на виставці кожне зображення присвячене певному доказу й тут зібрані всі порушення у резонансній справі. Фігурант додала, що 31 серпня має розпочатися розгляд дисциплінарної скарги на дії експертів, які причетні начебто до фальсифікації справи.

Виставку проти фальсифікацій у справі Шеремета облаштували в Києві. Фото: Марія Гончар

Виставку проти фальсифікацій у справі Шеремета облаштували в Києві. Фото: Марія Гончар

Виставку проти фальсифікацій у справі Шеремета облаштували в Києві. Фото: Марія Гончар

Виставку проти фальсифікацій у справі Шеремета облаштували в Києві. Фото: Марія Гончар

Виставку проти фальсифікацій у справі Шеремета облаштували в Києві. Фото: Марія Гончар


Нагадаємо, справа про вбивство українського журналіста Шеремета перебуває на завершальній стадії розслідування. З однієї з фігурантів справи Юлії Кузьменко 26 серпня зняли електронний браслет згідно з рішенням Шевченківського районного суду міста Києва.

Джерело: Ракурс


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