Виставку проти фальсифікацій у справі Шеремета облаштували в Києві. Фото: Марія Гончар

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Справу Шеремета продовжують розслідувати правоохоронці попри критику суспільства. Зокрема, виставка «Досить брехні» проти фальсифікації матеріалів у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета проходить 31 серпня у Києві біля приміщення Міністерства юстиції.

Організаторами виставки стали прихильники фігурантів справи про вбивство Шеремета, ГО «Основа майбутнього» та «Рух опору капітуляції». На виставці представили матеріали, які начебто спростовують причетність підозрюваних у злочині. Про це заявила фігурант справи та волонтер Юлія Кузьменко в коментарі журналістам, повідомляється на сторінці Free Dr Kuzmenko у Facebook.

Це інсталяція, яку ми бачимо тут, ці докази, які тут зі сторони обвинувачення, але, на наш погляд, вони є антидоказами, бо кожен цей доказ спростовує нашу причетність до того, у чому нас звинуватили, а конкретно — у вбивстві Павла Шеремета, — заявила вона.

Кузьменко запевняє, що на виставці кожне зображення присвячене певному доказу й тут зібрані всі порушення у резонансній справі. Фігурант додала, що 31 серпня має розпочатися розгляд дисциплінарної скарги на дії експертів, які причетні начебто до фальсифікації справи.

Нагадаємо, справа про вбивство українського журналіста Шеремета перебуває на завершальній стадії розслідування. З однієї з фігурантів справи Юлії Кузьменко 26 серпня зняли електронний браслет згідно з рішенням Шевченківського районного суду міста Києва.