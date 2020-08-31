Разумков викликав Степанова у Раду і поганив депутатів за COVID-безвідповідальність, фото — УП

https://racurs.ua/ua/n143183-razumkov-vyklykav-stepanova-u-radu-i-nasvaryv-deputativ-za-covid-bezvidpovidalnist.html

Ракурс

Спалах нових випадків коронавірусу в Україні і у Верховній Раді став причиною виклику міністра охорони здоров’я України у парламент.

Максим Степанов доповість нардепам щодо ситуації із захворюванням на коронавірус в Україні і зокрема, порядку роботи в умовах пандемії закладів охорони здоров’я і освіти.

Спікер парламенту Дмитро Разумков на погоджувальній раді 31 серпня повідомив, що 23 народних депутатів захворіли або зараз хворіють на COVID-19. Окрім того, інфікувалися й семеро працівників апарату.

Разумков закликав народних депутатів дотримуватись маскового режиму у сесійній залі і нагадав, що під час позачергового засідання Ради минулого тижня чимало нардепів ігнорували вимогу носити маски.

Додамо, що 25 серпня сам Разумков у президії парламенту перебував без маски.

Коли виступаєте — питань немає, можете знімати. Ми демонструємо відповідальність і ставлення до пандемії, — сказав сьогодні Разумков.

У неділю, 30 серпня, стало відомо, що на коронавірус захворів народний депутат від «Слуги народу» Степан Чернявський. Крім того, перехворіли Сергій Шахов («Довіра»), Віталій Борт (ОПЗЖ), Володимир Ватрас («Слуга народу»), Руслан Горбенко («Слуга народу»), Ігор Кисельов (ОПЗЖ), Олександр Лукашев (ОПЗЖ), Сергій Рудик (позафракційний), Анна Скороход (позафракційна), Олег Мейдич («Батьківщина»), Валерій Божик, Юрій Арістов та Роман Грищук («Слуга народу»).

23 серпня коронавірус виявили у Юлії Тимошенко.

У вівторок, 1 вересня, стартує четверта сесія Верховної Ради дев’ятого скликання.