Чому гроші з COVID-фонду пішли на «Велике будівництво», розповіли у МОЗ

Ракурсhttps://racurs.ua/
В Україні здійснюється програма «Велике будівництво», фото: Луганська ОДА
Чому гроші з COVID-фонду пішли на «Велике будівництво», розповіли у МОЗhttps://racurs.ua/ua/n143182-chomu-groshi-z-kovidnogo-fondu-pishly-na-velyke-budivnyctvo-rozpovily-u-moz.htmlРакурс
Епідемія коронавірусу в Україні триває, проте гроші з фонду боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19 були спрямовані до фонду програми «Велике будівництво», метою якої є розбудова інфраструктури.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов пояснив причини такого перерозподілю коштів в інтерв’ю «Радіо Свобода»
Це було рішення Верховної Ради, — заявив міністр.
Кошти на медицину пішли з фонду з боротьбы з COVID, то це було 2,9 млрд на засоби індивідуального захисту і на наші лабораторні центри. Це 5,3 млрд, які пішли по «Великому будівництву» саме на забезпечення лікарень відповідною медичною технікою, — зазначив міністр. — Це 15,8 млрд, які були додатково передбачені саме на процес лікування, на підвищену зарплату.
Степанов додав, що на підвищення зарплат медикам з 1 вересня також використовуються кошти, які були в «коронавірусному» фонді.
Міністр також заявив, що, з огляду на стан лікарень в Україні, потрібні значні додаткові кошти на систему охорони здоров’я.
Бо 29 років, коли ніхто нічого не робив. Я маю на увазі глобально, — додав Степанов.
Уряд цього року створив спеціальний фонд в розмірі 65 млрд грн, призначений для боротьби з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19. Цей фонд наповнювався шляхом урізання видатків на інші сфери, зокрема — освіту, культуру, спорт, енергоефективність та регіональний розвиток.
На початку червня стало відомо, що з цього фонду витрачено близько 30 млрд грн, а 35 млрд грн Кабмін спрямував на програму «Велике будівництво».
18 червня Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроект № 3509, який вносить зміни до держбюджету на 2020 рік. Ці зміни, зокрема, передбачали перерозподіл грошей із «коронавірусного» фонду на ремонт і будівництво доріг та іншої інфраструктури.
Нагадаємо, за весь час епідемії коронавірусу в Україні вже зафіксували понад 121 тис. випадків COVID-19.
.