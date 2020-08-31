Чому гроші з COVID-фонду пішли на «Велике будівництво», розповіли у МОЗ

В Україні здійснюється програма «Велике будівництво», фото: Луганська ОДА

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Епідемія коронавірусу в Україні триває, проте гроші з фонду боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19 були спрямовані до фонду програми «Велике будівництво», метою якої є розбудова інфраструктури.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов пояснив причини такого перерозподілю коштів в інтерв’ю «Радіо Свобода»

Це було рішення Верховної Ради, — заявив міністр.

Кошти на медицину пішли з фонду з боротьбы з COVID, то це було 2,9 млрд на засоби індивідуального захисту і на наші лабораторні центри. Це 5,3 млрд, які пішли по «Великому будівництву» саме на забезпечення лікарень відповідною медичною технікою, — зазначив міністр. — Це 15,8 млрд, які були додатково передбачені саме на процес лікування, на підвищену зарплату.

Степанов додав, що на підвищення зарплат медикам з 1 вересня також використовуються кошти, які були в «коронавірусному» фонді.

Міністр також заявив, що, з огляду на стан лікарень в Україні, потрібні значні додаткові кошти на систему охорони здоров’я.

Бо 29 років, коли ніхто нічого не робив. Я маю на увазі глобально, — додав Степанов.

Уряд цього року створив спеціальний фонд в розмірі 65 млрд грн, призначений для боротьби з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19. Цей фонд наповнювався шляхом урізання видатків на інші сфери, зокрема — освіту, культуру, спорт, енергоефективність та регіональний розвиток.

На початку червня стало відомо, що з цього фонду витрачено близько 30 млрд грн, а 35 млрд грн Кабмін спрямував на програму «Велике будівництво».

18 червня Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроект № 3509, який вносить зміни до держбюджету на 2020 рік. Ці зміни, зокрема, передбачали перерозподіл грошей із «коронавірусного» фонду на ремонт і будівництво доріг та іншої інфраструктури.

Нагадаємо, за весь час епідемії коронавірусу в Україні вже зафіксували понад 121 тис. випадків COVID-19.