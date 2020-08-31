Почему деньги из COVID-фонда пошли на «Большое строительство», рассказали в Минздраве

В Украине осуществляется программа «Большое строительство», фото: Луганская ОДА

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Эпидемия коронавируса в Украине продолжается, однако деньги из фонда борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19 были направлены в фонд программы «Большая стройка», целью которой является развитие инфраструктуры.

Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил причины такого перераспределения средств в интервью «Радіо Свобода»

Это было решение Верховной Рады, — заявил министр.

Средства на медицину пошли из фонда по борьбе с COVID, это были 2,9 млрд на средства индивидуальной защиты и на наши лабораторные центры. Это 5,3 млрд, которые пошли по «Большому строительству» именно на обеспечение больниц соответствующей медицинской техникой, — отметил министр. — Это 15,8 млрд, которые были дополнительно предусмотрены именно на процесс лечения, на повышенную зарплату.

Степанов добавил, что на повышение зарплат медикам с 1 сентября также используются средства, которые были в «коронавирусном» фонде.

Министр также заявил, что, учитывая состояние больниц в Украине, требуются значительные дополнительные средства на систему здравоохранения.

Ибо 29 лет, когда никто ничего не делал. Я имею в виду глобально, — добавил Степанов.

Правительство в этом году создало специальный фонд в размере 65 млрд грн, предназначенный для борьбы с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19. Этот фонд наполнялся путем урезания расходов на другие сферы, в частности — образование, культуру, спорт, энергоэффективность и региональное развитие.

В начале июня стало известно, что из этого фонда потрачены около 30 млрд грн, а 35 млрд грн Кабмин направил на программу «Большое строительство».

18 июня Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект № 3509, который вносит изменения в госбюджет на 2020 год. Эти изменения, в частности, предусматривали перераспределение денег из «коронавирусного» фонда на ремонт и строительство дорог и другой инфраструктуры.

Напомним, за все время эпидемии коронавируса в Украине уже зафиксировали более 121 тыс. случаев COVID-19.