Митинг против карантина в Ивано-Франковске. Фото: Руслан Марцинкив в Facebook

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Ивано-Франковский городской совет намерен судиться с Кабинетом министров Украины. Мэрия хочет обжаловать и отменить постановление правительства, которое устанавливает разделение государства на карантинные зоны.

Власть будет подавать иск, руководствуясь решением Конституционного суда Украины. Суд ранее признал, что установление правительством карантинные ограничения противоречит законам Украины, поскольку такое решение должна была принимать исключительно ВРУ. Об этом в видеообращении 31 августа сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

В то же время городской голова отметил, что не отрицает опасность коронавирусной инфекции, но он не согласен с той статистикой относительно больных COVID-19, которые ежедневно отправляют в Киев.

Сегодня, 31 августа, жители областного центра собрались на акцию протеста под стенами Ивано-Франковской облгосадминистрации. Люди не довольны тем, что город отнесли к «красной» зоне и, соответственно, закрыли спортзалы и образовательные учреждения. Педагоги жалуются, что из-за этого невозможно нормально начать новый учебный год.

На митинге мэр Марцинкив отметил, что общественный транспорт в Ивано-Франковске будет работать в обычном режиме с соблюдением санитарных требований. Что касается обучения, то власти ввели двухнедельные каникулы для детей, а дистанционное обучение проводиться не будет.

Напомним, в Украине с 31 августа начало действовать новое карантинное зонирование. «Красную» карантинную зону расширили из-за плохой эпидемиологической ситуации в регионах.