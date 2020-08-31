Мітинг проти карантину в Івано-Франківську. Фото: Руслан Марцінків у Facebook

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Івано-Франківська міська рада має намір судитися з Кабінетом міністрів України. Мерія хоче оскаржити і скасувати постанову уряду, яка встановлює поділ держави на карантинні зони.

Влада буде подавати позов, керуючись рішенням Конституційного суду України. Суд раніше визнав, що встановлення урядом карантинних обмежень суперечить законам України, оскільки таке рішення мала ухвалювати виключно ВРУ. Про це у відеозверненні 31 серпня повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Водночас міський голова наголосив, що не заперечує небезпеку коронавірусної інфекції, але він не згоден із тією статистикою щодо хворих на COVID-19, які щодня відправляють до Києва.

Сьогодні, 31 серпня, мешканці обласного центру зібралися на акцію протесту під стінами Івано-Франківської облдержадміністрації. Люди не задоволені тим, що місто віднесли до «червоної зони» і, відповідно, зачинили спортзали та освітні заклади. Педагоги скаржаться, що через це неможливо нормально розпочати новий навчальний рік.

На мітингу мер Марцінків зазначив, що громадський транспорт в Івано-Франківську буде працювати у звичному режимі із дотриманням санітарних вимог. Щодо навчання, то влада ввела двотижневі канікули для дітей, а дистанційне навчання проводитися не буде.

Нагадаємо, в Україні з 31 серпня почало діяти нове карантинне зонування. «Червону» карантинну зону розширили через погану епідеміологічну ситуацію в регіонах.