З’явилася реакція Разумкова, Авакова і «Євросолідарності» на заяви Фокіна про амністію бойовиків, фото — bn24.biz.ua

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Заяви Вітольда Фокіна, заступника Леоніда Кравчука у тристоронній контактній групі, прокоментували провідні українські політики. Позиція більшості політичних сил жорстка: військові злочини не підлягають амністії, а Фокіна треба усунути із ТКГ, якщо його позиція є офіційною політикою Києва.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розкритикував ідею про повну амністію проросійських бойовиків на Донбасі. Він вважає, що Україна не може йти своїм шляхом у питаннях амністії військових злочинців, а спиратися на міжнародний досвід.

Є військові злочини, які в жодній державі світу не підлягають амністії. Це реалії, з якими стикався світ вже багато років, — сказав спікер під час підходу до преси у Києві 31 серпня.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає заяву Фокіна про амністію бойовикам спекулятивною і такою, що не відповідає національним інтересам. У заяві МВС Аваков сказав, що «жоден український воїн не має гинути через недолугі політичні спекуляції» і «за кожен клаптик української землі на Донбасі загинули тисячі наших військових».

У «Європейській солідарності» заяву першого заступника голови ТКГ про можливість проведення виборів в ОРДЛО, загальної амністії і «особливого статусу» назвали планом демонтажу української державності. В «ЄС» вимагають оприлюднити позицію української делегації і не допускати подібних заяв Фокіна, який кілька років тому закликав Україну з розумінням поставитися до російської анексії Криму.

«Європейська солідарність» вимагає негайного усунення Фокіна із складу українського представництва у ТКГ.

Нагадаємо, що Вітольд Фокін припустив амністію бойовиків, оскільки це «поступки, на які Україна може піти». За його словами, «з обох боків було скоєно чимало злочинів», «це все слід розслідувати, а винних — притягнути до відповідальності». Фокін також вважає, що на Донбасі потрібно провести вибори.