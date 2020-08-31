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Коронавірус у Києві. Фото: КМДА

Ще майже 300 киян підкосив коронавірус — нові дані по районах (ІНФОГРАФІКА)

31 сер 2020, 11:45
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Коронавірус у Києві підкосив ще 277 осіб — саме стільки нових хворих зареєстрували за минулу добу, 30 серпня. Станом на ранок 31 серпня у столиці зареєстровано вже 13 тис. 370 хворих на COVID-19.

Серед нових хворих — 17 дітей та дев’ятеро медиків. До лікарень госпіталізували 32 нових хворих. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

За минулу добу захворіли:

  • 138 жінок віком від 18 до 88 років;
  • 122 чоловіка віком від 18 до 77 рокiв;
  • 12 дівчаток від двох до 17 років;
  • п’ятеро хлопчиків від восьми років до 13.

Шестеро хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 208 киян. Водночас одужали минулої доби 20 людей. Загалом коронавірус подолали 4 тис. 339 мешканця Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили у:


  • Деснянському районі — 63 інфікованих;
  • Дарницькому районі — 38 нових хворих;
  • Оболонському і Солом’янському районах — по 33 випадки.

Коронавірус у Києві. Графіка: КМДА

Кличко вчергове закликав киян дотримуватися соціальної дистанції, користуватися масками і антисептиками, а також не нехтувати правилами безпеки. Саме це, за його словами, допоможе уникнути колапсу медичної системи та повернення суворих обмежень.


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