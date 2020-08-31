Ще майже 300 киян підкосив коронавірус — нові дані по районах (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n143179-sche-mayje-300-kyyan-pidkosyv-koronavirus-novi-dani-po-rayonah-infografika.htmlРакурс
Коронавірус у Києві підкосив ще 277 осіб — саме стільки нових хворих зареєстрували за минулу добу, 30 серпня. Станом на ранок 31 серпня у столиці зареєстровано вже 13 тис. 370 хворих на COVID-19.
Серед нових хворих — 17 дітей та дев’ятеро медиків. До лікарень госпіталізували 32 нових хворих. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.
За минулу добу захворіли:
- 138 жінок віком від 18 до 88 років;
- 122 чоловіка віком від 18 до 77 рокiв;
- 12 дівчаток від двох до 17 років;
- п’ятеро хлопчиків від восьми років до 13.
Шестеро хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 208 киян. Водночас одужали минулої доби 20 людей. Загалом коронавірус подолали 4 тис. 339 мешканця Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили у:
- Деснянському районі — 63 інфікованих;
- Дарницькому районі — 38 нових хворих;
- Оболонському і Солом’янському районах — по 33 випадки.
Кличко вчергове закликав киян дотримуватися соціальної дистанції, користуватися масками і антисептиками, а також не нехтувати правилами безпеки. Саме це, за його словами, допоможе уникнути колапсу медичної системи та повернення суворих обмежень.