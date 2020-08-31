Розцінки для кандидатів на місцевих виборах назвали в «Слузі народу»

Розцінки для кандидатів на місцевих виборах назвали в СН. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n143178-rozcinky-dlya-kandydativ-na-miscevyh-vyborah-nazvaly-v-sluzi-narodu.html

Ракурс

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня. Розцінки для кандидатів у селищні чи міські ради на місцевих виборах в Україні назвали в партії «Слуга народу».

Претендентові на місце депутата у міській або селищній раді чи депутата в об'єднаній територіальній громаді доведеться знайти чималі кошти. Про це заявив лідер парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в ефірі телеканалу «Україна 24».

За словами нардепа, кандидату у міську раду міста з чисельністю населення у 500 тис. осіб або 800 тис. осіб потрібно знайти майже 50 тис. дол. для проведення центральної виборчої кампанії та централізованої реклами по телебаченню. Кандидат у депутати селищної ради або ОТГ потрібно знайти на кампанію від 10 тис. дол. до 12 тис. дол.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія оголосила, що виборчий процес місцевих виборів стартує вже наступної суботи, 5 вересня.

Самі ж місцеві вибори заплановані на 25 жовтня. Цю дату вже затвердив український парламент. Окрім того, цього дня разом із місцевими виборами відбудуться довибори до Верховної Ради України по 208-му округу в Чернігівській області.