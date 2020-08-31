Расценки для кандидатов на местных выборах назвали в «Слуге народа»

Расценки для кандидатов на местных выборах назвали в СН. Фото: 24 канал

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Ракурс

Расценки для кандидатов в сельские или городские советы на местных выборах в Украине назвали в партии «Слуга народа».

Претенденту на место депутата в городском или сельском совете, или депутата в объединенной территориальной общине придется найти немалые средства. Об этом заявил лидер парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24».

По словам нардепа, кандидату в городской совет в городе с численностью населения в 500 тыс. человек или 800 тыс. челокек нужно найти почти 50 тыс. долл. для проведения центральной избирательной кампании и централизованной рекламы по телевидению. Кандидату в депутаты сельского совета или ОТГ нужно найти на кампанию от 10 тыс. долл. до 12 тыс. долл.

Напомним, Центральная избирательная комиссия объявила, что избирательный процесс местных выборов стартует уже в следующую субботу, 5 сентября.

Сами же местные выборы запланированы на 25 октября. Эту дату уже утвердил украинский парламент. Кроме того, в этот день вместе с местными выборами пройдут довыборы в Верховную Раду Украины по 208-му округу в Черниговской области.