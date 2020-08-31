Коронавирус у детей имеет свои особенности, фото: Pikist

https://racurs.ua/n143177-nakanune-1-sentyabrya-o-nepriyatnyh-osobennostyah-detskogo-koronavirusa-rasskazali-uchenye.html

Ракурс

Коронавирусная болезнь COVID-19 у детей имеет неприятные особенности, которые значительно повышают вероятность скрытого распространения вируса SARS-CoV-2. Дети могут быть бессимптомно инфицированными коронавирусом в течение нескольких недель.

К такому выводу пришли ученые из Детской национальной больницы в Вашингтоне в результате анализа данных о более чем 90 детях, лечившихся от COVID-19 в феврале-марте в ряде регионов Южной Кореи, сообщает издание EurekAlert.

Коронавирус у этих детей обнаружили в результате отслеживания контактов больных или появления у них симптомов. Среди этих детей:

около 22% никогда не имели симптомов;

20% первоначально были бессимптомными, но симптомы развивались позже;

58% сразу имели симптомы коронавируса.

Продолжительность симптомов варьировалась в широких пределах — от трех дней до почти трех недель.

Отмечается, что значительная часть детей — примерно пятая часть бессимптомных и примерно половина с симптомами — продолжала распространять вирус и при достижении трехнедельной отметки. То есть они продолжали оставаться опасными для окружающих.

В среднем генетический материал вируса обнаруживали у детей в течение 18 дней. У детей, не имевших симптомов, вирус обнаруживали в среднем в течение 14 дней.

Исследователи не исключают, что вирус в организме детей мог находиться и в течение более длительного времени, поскольку точная дата их заражения не установлена.

По мнению ученых, многие из взрослых больных могли заразиться именно от своих бессимптомных детей, племянников или внуков.

Нужно пересмотреть роль детей в распространении коронавируса, а также учесть этот факт при разрабтке мер по борьбе с пандемией, — подчеркивают исследователи.

Напомним, в Украине снова расширили «красную» карантинную зону.