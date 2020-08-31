Новое карантинное зонирование начало действовать в Украине. Фото: НГУ

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Новое карантинное зонирование начало действовать в Украине с понедельника, 31 августа.

«Цветные» зоны на прошлой неделе утверждены решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Распределение проводится в рамках адаптивного карантина, который действует в Украине с 1 августа.

«Красная» зона:

города Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

города Беляевка и Измаил Одесской области;

города Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ровенской области;

города Бережаны и Чортков, Бережанский район Тернопольской области;

город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой области.

Как известно, «красная» зона предусматривает введение жесткого карантина: запрещается работа общественного транспорта, торгово-развлекательных комплексов, кинотеатров, кафе и ресторанов. Кроме того, в такой зоне не работают учебные заведения и действуют ограничения, предусмотренные для других карантинных зон.

В «оранжевой» зоне находятся:

города Луцк и Владимир-Волынский, Луцкий и Маневичский районы Волынской области;

город Коростень, Житомирский и Коростенский районы Житомирской области;

города Ужгород, Мукачево и Чоп, Виноградовский, Межгорский, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;

города Болехов, Бурштын и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Кольский, Коломыйский, Надворнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

город Березань и Киево-Святошинский район Киевской области;

города Львов, Моршин и Самбор, Жолковский, Пустомытовский и Яворовский районы Львовской области;

город Черноморск, Болградский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области;

город Вараш, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский, Корецкий, Острожский и Ровенский районы Ровенской области;

город Сумы Сумской области;

город Тернополь, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Козовский, Лановецкий, Монастыриский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;

город Харьков и Богодуховский район Харьковской области;

Волочисский район Хмельницкой области;

город Новоднестровск, Герцаевский, Кельменецкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;

Бобровицкий район Черниговской области.

В «оранжевой» зоне под ограничение попадает деятельность учреждений размещения (хостелы, туристические базы и тому подобное), кроме отелей. В ночное время запрещена работа ресторанов и развлекательных заведений. Запрещены плановые госпитализации в больницах, не работают спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры. Для массовых мероприятий тоже действуют ограничения — один человек на 20 кв. м и не более 100 человек.

«Желтая» коронавирусная зона:

города Винница, Жмеринка, Казатин и Могилев-Подольский, Винницкий, Жмеринский, Калиновский, Могилев-Подольский и Хмельницкий районы Винницкой области;

город Владимиро-Волинсткий, Гороховский, Иваничевский, Киверцовский, Любешовский, Старовыжевский, Турийский и Шацкий районы Волынской области;

города Житомир, Бердичев и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Лугинский, Овручский, Попельнянский, Пулинский, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

города Берегово и Хуст, Берегово, Воловецкий, Иршавский, Мукачевский, Раховский и Свалявский районы Закарпатской области;

города Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Обухов, Переяслав и Фастов, Барышевский, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Згуровский, Кагарлицкий, Макаровский, Рокитнянский, Таращанский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;

города Борислав, Дрогобыч и Стрый, Бродовский, Городоцкий, Дрогобычский, Жидачевский, Золочевский, Каменко-Бугский район, Николаевский, Мостиский, Перемышлянский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский и Стрыйский районы Львовской области;

города Одесса, Белгород-Днестровский, Подольск, Теплодар и Южный, Арцизский, Березовский, Беляевский, Ивановский, Николаевский, Лиманский, Подольский, Савранский и Саратский районы Одесской области;

город Ровно, Владимирецкий, Млиновский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;

Кролевецкий, Недригайловский, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области;

Борщевский, Зборовский, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы Тернопольской области;

города Люботин, Первомайский и Чугуев, Великобурлукский, Волчанский, Змиевской, Золочевский, Коломакский, Купянский, Нововодолажский и Харьковский районы Харьковской области;

города Хмельницкий, Нетешин, Славута и Шепетовка, Белогорский, Красиловский, Летичевский, Новоушицкий, Славутский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области;

города Чернигов, Нежин и Прилуки, Борзнянский, Ичнянский, Козелецкий, Коропский, Куликовский, Нежинский, Носовский и Талалаевский районах Черниговской области;

город Киев.

В «желтой» зоне действуют следующие ограничения: запрещено посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме предоставляющих услуги кризисно. Также действуют ограничения зеленой зоны: в общественных зданиях надо находиться в масках, разрешается проведение массовых мероприятий: не более одного человека на 5 кв. м. Работа кинотеатров разрешается с заполненностью на 50%.

Напомним, 30 августа коронавирус подтвердили в еще 2 тыс. 141 украинца. С начала эпидемии в Украине COVID-19 обнаружили уже у 121 тыс. 215 человек.