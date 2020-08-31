Киев уехал из выходных в утренние пробки, фото — ЭП

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Пробки в Киеве с самого утра 31 августа образовались на многих магистралях. Как свидетельствуют данные сервиса Google Maps, традиционно затруднено движение на Броварском проспекте перед выездом на Русановский мост.

На правом берегу затруднено движение на Набережном шоссе. Владимирский спуск стоит в двух направлениях.

В районе универмага «Украина», проспекте Победы в сторону центра также есть трудности с трафиком. Трудно проехать на улицах Жилянской, Саксаганского, Вадима Гетьмана и Борщаговской.

Мост Метро движется с проблемами в сторону центра, а в сторону левого берега проезд свободный, небольшая тянучка организовалась на Броварском проспекте.

На мосту Патона пока не наблюдается значительных трудностей, трафик достаточно плотный в сторону центра города, но пробка создалась на развязке на правом берегу.

На Дарницком мосту движение в центр города очень плотное, кроме того, на подъезде к мосту тянется Дарницкое шоссе.

На других основных дорогах столицы трудности с проездом наблюдаются на проспекте Степана Бандеры при подъезде к станции метро «Почайна» со стороны Троещины — там идет ремонт дороги и сужение проезжей части.

Пробка возникла на Набережном шоссе в сторону Подола по мосту Метро. Наблюдается тянучка на Надднепрянском шоссе в сторону центра города. В центре города бульвар Шевченко движется достаточно плотно. Также затруднено движение по улице Грушевского, пробка является на Петровской аллее и Владимирском спуске.