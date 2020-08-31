Слушания по делу рейса MH17 возобновили в Нидерландах. Фото: tsn.ua

https://racurs.ua/n143173-slushaniya-po-delu-reysa-mh17-vozobnovili-v-niderlandah.html

Ракурс

Дело МН17 о сбитии самолета на Донбассе в июле 2014 года продолжают расследовать. Судебные слушания возобновились в Нидерландах в понедельник, 31 августа.

Суд ожидает доклада от защиты относительно прогресса в формулировании новых требований о дополнительных расследованиях. Также будут заслушаны требования компенсации со стороны родственников погибших. Об этом сообщила пресс-служба судебного процесса на официальном канале в Twitter.

Отмечается, что в рамках этих слушаний ожидается три сессии продолжительностью по две недели каждая:

с 31 августа по 11 сентября;

с 28 сентября по 9 октября;

с 2 по 13 ноября.

Второй раунд слушаний завершили 3 июля, тогда суд удовлетворил ряд запросов и ходатайств сторон.

Напомним, 17 июля 2014 года авиалайнер Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса Амстердам — Куала-Лумпур сбили на Донбассе. Погибли 298 пассажиров и членов экипажа.

Объединенная следственная группа и представители органов уголовного розыска Нидерландов, Малайзии, Австралии, Бельгии и Украины начала расследование и весной 2018 года объявила, что малайзийский Boeing 777 над Донбассом сбили из ракетной установки «Бук». Оказалось, что комплекс принадлежал курской 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ и приехал на Донбасс с территории России.

Австралия и Нидерланды официально возложили на Россию ответственность за сбитие «Боинга». А в Евросоюзе призвали Россию признать свою ответственность за трагедию. Кроме того, правительство Нидерландов заявило о намерении подать иск против РФ в Европейский суд по правам человека в связи с трагедией рейса MH-17. В Москве причастность к трагедии отрицают.