Взрыв гранаты возле Верховной Рады произошел 31 августа 2015 гола, фото: «Український тиждень»

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Возле Верховной Рады в Киеве сегодня, 31 августа, состоялись мероприятия по чествованию памяти бойцов Нацгвардии, погибших 31 августа 2015 года в результате взрыва гранаты, брошенной в строй нацгвардейцев во время митинга, который там проходил.

В поминальном мероприятии приняли участие руководители парламента, в частности спикер Дмитрий Разумков, министр внутренних дел Арсений Аваков со своим заместителем Антоном Геращенко, народные депутаты, священнослужители и родственники погибших.

Поминальную панихиду провели военные капелланы военных частей Киевского гарнизона, возглавлял службу протоиереи Иван Михайлишин. Память погибших также почтили минутой молчания. Также состоялась церемония возложения цветов к размещенной на здании парламента монументной доске.

31 августа 2015 года, во время рассмотрения Верховной Радой изменений в Конституцию, под стенами парламента начались столкновения. В сторону нацгвардейцев, которые там находились, летели петарды и дымовые шашками, впоследствии один из присутствующих бросил гранату.

Взрыв гранаты тогда унес жизни четырех нацгвардейцев:

Игоря Дебрина;

Дмитрия Сластникова;

Александра Костина;

Богдана Дацюка.

Также в результате взрыва пострадали 150 человек.