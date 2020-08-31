Во время обысков в оккупированном Крыму, фото: «Крымская солидарность»

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Ракурс

Оккупанты в Крыму сегодня утром, 31 августа, пришли с обысками к крымским татарам.

Обыски проходят в Нижнегорском, Судакском и Советском (Ичкинском) районах Крыма, а также в городе Судак. Об этом сообщает Фейсбук-сообщество «Крымская солидарность».

В Нижнегорском районе силовики пришли с обыском в дом журналиста «Крымской солидарности» и корреспондента «Грани.ру» Айдер Кадырова в селе Разливы. После завершения обыска его забрали в управление ФСБ во временно оккупированном Симферополе.

Отмечается, что на момент обыска в доме Кадырова находились его жена и четверо детей, младшему из которых — 2,5 месяца. Проводить обыски оккупанты приехали на двух автомобилях «Газель» без опознавательных знаков.

В Советском районе в поселке Советское обыск проходит в доме местного жителя 1991 года рождения Энвера Топчи, отца двух несовершеннолетних детей.

В селе Солнечная Долина Судакского района проходит обыск в доме сотрудника спасательных служб Айдера Аблякимова.

Также проходит обыск в городе Судаке в доме активиста Ридвана Умерова. Отмечается, что возле его дома стоят три автомобиля, среди которых автозак с силовиками.

Оккупанты в настоящее время ситуацию не комментируют.

Напомним, в июле группа выпускников одной из киевских школ опубликовала в интернете видео, в котором звучали оскорбления в сторону крымских татар и утверждалось, что Крым якобы принадлежит России. Школьники позже удалили это видео и извинились за сказанное.