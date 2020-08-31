Під час обшуків в окупованому Криму, фото: «Кримська солідарність»

https://racurs.ua/ua/n143171-u-krymu-okupanty-pryyshly-z-obshukamy-do-krymskyh-tatar-zatrymano-miscevogo-jurnalista-video.html

Ракурс

Окупанти в Криму сьогодні, 31 серпня, вранці прийшли з обшуками до кримських татар.

Обшуки відбуваються у Нижньогірському, Судакському та Совєтському (Ічкінському) районах Криму, а також у місті Судак. Про це повідомляє Фейсбук-спільнота «Кримська солідарність».

У Нижньогірському районі силовики прийшли з обшуком до будинку журналіста «Кримської солідарності» та кореспондента видання «Грани.ру» Айдера Кадирова у селі Розливи. Після завершення обшуку його забрали до управління ФСБ в тимчасово окупованому Сімферополі.

Зазначається, що на момент обшуку в будинку Кадирова перебували його дружина та четверо дітей, найменшому з яких — 2,5 місяці. Проводити обшуки окупанти приїхали на двох автомобілях «Газель» без розпізнавальних знаків.

У Совєтському районі в селищі Совєтське обшук відбувається в будинку місцевого жителя 1991 року народження Енвера Топчі, батька двох неповнолітніх дітей.

У селі Сонячна Долина Судакського району відбувається обшук в домі співробітника рятувальних служб Айдера Аблякимова.

Також відбувається обшук у місті Судак в будинку активіста Рідвана Умерова. Зазначається, що біля його будинку стоять три автомобілі, серед яких автозак із силовиками.

Окупанти наразі ситуацію не коментують.

Нагадаємо, в липні група випускників однієї з київських шкіл опублікувала в інтернеті відео, в якому лунали образи в бік кримських татар та стверджувалося, що Крим нібито належить Росії. Школярі згодом видалили це відео та вибачилися за сказане.