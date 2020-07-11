Кримські татари. Фото: Газета "День"

https://racurs.ua/ua/n140973-nazvaly-krym-rosiyskym-ta-obrazyly-krymskyh-tatar-na-video-stolychni-shkolyari.html

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Образили кримських татар на відео та назвали Крим російським — так відзначили складання ЗНО з історії України випускники київської міської школи № 90.

Колишні школярі заявили, що ненавидять татар, а «Крим — це Росія». Інцидент прокоментував голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці у Facebook.

На відео школярі обговорюють ЗНО з історії України. Школярів обурила кількість питань щодо Криму, тому вони заявили, що ненавидять татар, а Крим належить Росії. Автори швидко видалили скандальний відеоролик, але його можна знайти у соціальних мережах.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика!

В свою чергу, керівництво Київської міської школи № 90 вже вибачилось у Facebook за своїх випускників.

Там додали, що докладуть усіх зусиль для того, щоб така ситуація не відбулася у майбутньому. Троє школярів, які принижували у відео татар, також розмістили свої вибачення за скоєне.















Голова Меджлісу кримськотатарського народу закликав усіх татар, яких образило і принизило відео, прийняти офіційні вибачення керівництва школи та авторів відео.





Також Чубаров запропонував колишнім школярам відвідати Офіс кримськотатарського народу, де лідер кримських татар Мустафа Джемілєв вручить кожному з них книги з історії Криму.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що мер Харкова Геннадій Кернес потрапив у скандал у зв’язку з тим, що назвав референдум, який відбувся в Криму у 2014 році, законним.