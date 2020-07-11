Назвали Крым российским и оскорбили крымских татар на видео столичные школьники

Крымские татары. Фото: Газета "День"

https://racurs.ua/n140973-nazvali-krym-rossiyskim-i-oskorbili-krymskih-tatar-na-video-stolichnye-shkolniki.html

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Оскорбили крымских татар на видео и назвали Крым российским — так отметили сдачу ВНО по истории Украины выпускники киевской городской школы № 90.

Бывшие школьники заявили, что ненавидят татар, а «Крым — это Россия». Инцидент прокомментировал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

На видео школьники обсуждают ВНО по истории Украины. Их возмутило количество вопросов про Крым, поэтому они заявили, что ненавидят татар, а Крым принадлежит России. Авторы быстро удалили скандальный видеоролик, но его можно найти в социальных сетях.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

В свою очередь, руководство Киевской городской школы № 90 уже извинились в Facebook за своих выпускников.







Там добавили, что готовы приложить все усилия для того, чтобы такая ситуация не повторилась. Трое школьников, которые унижали в видео татар, также разместили свои извинения за содеянное.















Председатель Меджлиса крымскотатарского народа призвал всех татар, которых оскорбило и унизило видео, принять официальные извинения руководства школы и авторов видео.

Также Чубаров предложил бывшим школьникам посетить Офис крымскотатарского народа, где лидер крымских татар Мустафа Джемилев вручит каждому из них книги по истории Крыма.

Напомним, ранее мы сообщали, что мэр Харькова Геннадий Кернес попал в скандал в связи с тем, что назвал референдум, который состоялся в Крыму в 2014 году, законным.