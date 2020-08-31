Вибух гранати біля Верховної Ради стався 31 серпня 2015 року, фото: «Український тиждень»

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Біля Верховної Ради в Києві сьогодні, 31 серпня, відбулися заходи із вшанування пам’яті бійців Нацгвардії, які загинули 31 серпня 2015 року внаслідок вибуху гранати, кинутої у стрій нацгвардійців під час мітингу, який там відбувався.

У поминальному заході взяли участь керівники парламенту, зокрема спікер Дмитро Разумков, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков із своїм заступником Антоном Геращенком, народні депутати, священнослужителі та родичі загиблих.

Поминальну панахиду провели військові капелани військових частин Київського гарнізону, очолював службу протоієреї Іван Михайлишин. Пам’ять загиблих також вшанували хвилиною мовчання. Також відбулася церемонія покладання квітів до розміщеної на будівлі парламенту монументної дошки.

31 серпня 2015 року, під час розгляду Верховною Радою змін до Конституції, під стінами парламенту спалахнули сутички. У бік нацгвардійців, які там перебували, летіли петарди та димові шашки, згодом один із присутніх кинув гранату.

Вибух гранати тоді забрав життя чотирьох нацгвардійців:

Ігоря Дебріна;

Дмитра Сластнікова;

Олександра Костини;

Богдана Дацюка.

Також внаслідок вибуху постраждали 150 осіб.