Слухання у справі рейсу MH17 поновили у Нідерландах. Фото: tsn.ua

https://racurs.ua/ua/n143173-sluhannya-u-spravi-reysu-mh17-ponovyly-u-niderlandah.html

Ракурс

Справу MH17 про збиття літака на Донбасі в липні 2014 року продовжують розслідувати. Судові слухання поновилися в Нідерландах у понеділок, 31 серпня.

Суд очікує доповіді від захисту щодо прогресу у формулюванні нових вимог про додаткові розслідуваннях. Також будуть заслухані вимоги компенсації з боку родичів загиблих. Про це повідомила прес-служба судового процесу на офіційному каналі у Twitter.

Зазначається, що в рамках цих слухань очікується три сесії тривалістю по два тижні кожна:

з 31 серпня по 11 вересня;

з 28 вересня по 9 жовтня;

з 2 по 13 листопада.

Другий раунд слухань завершили 3 липня, тоді суд задовольнив низку запитів і клопотань сторін.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року авіалайнер Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines рейсу Амстердам — Куала-Лумпур збили на Донбасі. Загинули 298 пасажирів та членів екіпажу.

Об`єднана слідча група й представники органів кримінального розшуку Нідерландів, Малайзії, Австралії, Бельгії та України розпочала розслідування й навесні 2018 року оголосила, що малайзійський Boeing 777 над Донбасом збили з ракетної установки «Бук». Виявилося, що комплекс належав курській 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил РФ і приїхав на Донбас з території Росії.

Австралія й Нідерланди офіційно поклали на Росію відповідальність за збиття «Боїнга». А в Євросоюзі закликали Росію визнати свою відповідальність за трагедію. Окрім того, уряд Нідерландів заявив про намір подати позов проти РФ до Європейського суду з прав людини у зв’язку з трагедією рейсу MH-17. У Москві причетність до трагедії відкидають.