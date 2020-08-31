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Ракурс
Київ виїхав з вихідних у ранкові затори, фото — ЕП

Київ виїхав із вихідних у ранкові затори (КАРТА)

31 сер 2020, 10:34
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Затори у Києві з самого ранку 31 серпня утворилися на багатьох дорогах. Як свідчать дані сервісу Google Maps, традиційно ускладнено рух на Броварському проспекті перед виїздом на Русанівський міст.

На правому березі ускладнено рух на Набережному шосе. Володимирський узвіз стоїть у двох напрямках.

Київ виїхав з вихідних у ранкові затори, фото — Google maps

В районі універмагу «Україна», проспекті Перемоги в бік центру також труднощі з трафіком. Важко проїхати на вулицях Жилянського, Саксаганського, Вадима Гетьмана та Борщагівській.

Міст Метро рухається з проблемами в сторону центру, а в бік лівого берега проїзд вільний, невеликі затори утворилися на Броварському проспекті.

Київ виїхав з вихідних у ранкові затори, фото — Google maps

На мосту Патона поки не спостерігається значних труднощів, трафік досить щільний в сторону центру міста, але затор є на розв’язці на правому березі.

Київ виїхав з вихідних у ранкові затори, фото — Google maps

На Дарницькому мосту рух в центр міста дуже щільний, крім того на під’їзді до мосту тягнеться Дарницьке шосе.

На інших основних дорогах столиці труднощі спостерігаються на проспекті Степана Бандери при під’їзді до станції метро «Почайна» з боку Троєщини — там триває ремонт дороги і йде звуження проїзної частини.

Київ виїхав з вихідних у ранкові затори, фото — Google maps


Затор виник на Набережному шосе в бік Подолу за мостом Метро. Спостерігається тягнучка на Наддніпрянському шосе в бік центру міста. У центрі міста бульвар Шевченка рухається досить щільно. Також ускладнено рух по вулиці Грушевського, затор є на Петровській алеї і Володимирському узвозі.

Київ виїхав з вихідних у ранкові затори, фото — Google maps

Джерело: Ракурс


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