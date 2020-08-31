Київ виїхав з вихідних у ранкові затори, фото — ЕП

https://racurs.ua/ua/n143174-kyyiv-vyyihav-z-vyhidnyh-u-rankovi-zatory-karta.html

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Затори у Києві з самого ранку 31 серпня утворилися на багатьох дорогах. Як свідчать дані сервісу Google Maps, традиційно ускладнено рух на Броварському проспекті перед виїздом на Русанівський міст.

На правому березі ускладнено рух на Набережному шосе. Володимирський узвіз стоїть у двох напрямках.

В районі універмагу «Україна», проспекті Перемоги в бік центру також труднощі з трафіком. Важко проїхати на вулицях Жилянського, Саксаганського, Вадима Гетьмана та Борщагівській.

Міст Метро рухається з проблемами в сторону центру, а в бік лівого берега проїзд вільний, невеликі затори утворилися на Броварському проспекті.

На мосту Патона поки не спостерігається значних труднощів, трафік досить щільний в сторону центру міста, але затор є на розв’язці на правому березі.

На Дарницькому мосту рух в центр міста дуже щільний, крім того на під’їзді до мосту тягнеться Дарницьке шосе.

На інших основних дорогах столиці труднощі спостерігаються на проспекті Степана Бандери при під’їзді до станції метро «Почайна» з боку Троєщини — там триває ремонт дороги і йде звуження проїзної частини.

Затор виник на Набережному шосе в бік Подолу за мостом Метро. Спостерігається тягнучка на Наддніпрянському шосе в бік центру міста. У центрі міста бульвар Шевченка рухається досить щільно. Також ускладнено рух по вулиці Грушевського, затор є на Петровській алеї і Володимирському узвозі.